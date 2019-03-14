Топ мероприятий на 15 — 17 марта

Фото Вячеслава Сазонтова

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет ТОП мероприятий на 15 - 17 марта в Тюмени. Жителей и гостей города ожидают звездные концерты, спектакли, спортивные и другие мероприятия. Подробнее - в обзоре.

Показ фильма "Две королевы"

История двух сильных женщин, соперничающих за английский престол; ее действие разворачивается на фоне суровых шотландских пейзажей и монументальных рыцарских замков. Ирландка Сирша Ронан играет королеву Шотландии и Франции Марию Стюарт, а австралийка Марго Робби — королеву Англии Елизавету I. Обе — номинантки на "Оскар", обе даже без тугих корсетов и дворцового антуража выглядят как королевы.

Кинодебют театрального режиссера Джози Рурк, привлекшей к себе внимание необычными и радикальными постановками классических шекспировских пьес. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Когда: 15 марта в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Friday Night Magic (FNM)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры. Подробнее тут.

Когда: 15 марта (и каждую пятницу) с 14:00 до 22:00

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный!

Совместный концерт Июнь & МижGun

Июнь — музыкант, автор и исполнитель из Тюмени, создатель рэп-батла ЛЁГКИЙ КЭШ и основатель ЦЕХ RECORDS. МижGun — рэп и хип-хоп исполнитель из Екатеринбурга, победитель и участник различных рэп-батлов на территории России. Телефон для бронирования столов: 91-53-56.

Когда: 15 марта в 22:00

Где: клуб "Цех records" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 94)

Стоимость: 200 рублей

Мари Краймбрери

Мари Краймбрери — стопроцентный selfmade-артист нового поколения. Её выпущенный практически своими силами дебютный альбом "ННКН (Нет Никого Круче Нас)" моментально вошел в топ-10 iTunes.

В марте 2018 года Мари выпустила новый альбом "Переобулась", в который вошли и уже полюбившиеся хиты, и абсолютно новые треки. Альбом оказался на 15 месте в топ-чарте iTunes уже на первые сутки после премьеры. В сентябре 2018 года вышла новая песня артистки под названием "AMORE", ставшая одним из главных хитов осени. Трек ворвался в топы всех чартов, дойдя до 1 места в iTunes.

Когда: 15 марта в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 1500 — 3000 рублей

Вечеринка "HYPNOTIZE Flashback Night"

Если наскучил однообразный и бесчувственный mashup и запилинный до "нельзя" безнравственный pop, добро пожаловать в гости к Hypnotize. Это серия вечеринок в основе которой звучит Techno и Progressive музыка в самых разнообразных ее проявлениях. Только честный и правильный sound. Кстати, дополнительно будет открыта зона для чилла.

Когда: 15 марта в 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!

Первый забег в парке Затюменский

Просто бесплатный массовый забег для всех желающих. Причем это не просто бег ради бега, будут подводиться итоги. А раз забег обещает стать традиционным, можно заявить о себе как о лучшем бегуне всея Тюмени. Да и просто провести время рядом с единомышленниками — зачетное дело.

Для всей этой радости нужно зарегистрироваться на сайте parkrun.ru и не забыть взять на забег распечатанную копию своего штрихкода (запросить напоминание). Если ты придёшь без штрихкода, твой результат не будет учтён.

Когда: 16 марта, разминка в 8:40, старт 9:00, далее - каждую субботу

Где: экопарк Затюменский, ул.Барнаульская 41

Участие бесплатно!

Ресторатор и Battle Лёгкий кэш №13

Баттл пройдёт в формате большого фестиваля, на котором выступят опытные музыканты и мастера своего жанра, рэперы и хип-хоп исполнители со всей России. Но банк заберет только один, лучший из лучших.

Когда: 16 марта в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 550, 600 или 1000 рублей

"День женского здоровья"

Профилактические осмотры на предмет новообразований будут вести врач-гинеколог и врач-маммолог. Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно по предварительной записи. Пациенты с заболеваниями других локализаций в этот день приниматься не будут. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.

Когда: 16 марта с 9:00 до 14:00

Где: поликлиническое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" (ул. Барнаульская, 32)

Вход свободный!

Поэтический фестиваль "Запомни поэтов Тюмени!"

Каждую субботу поэты Тюмени будут собираться в стенах городской библиотеки, читать стихи, общаться, участвовать в конкурсах и слушать мастер-классы от экспертов поэтического слова.

Когда: каждую субботу в 16:00 вплоть до 11 мая

Где: Тюменская научная библиотека им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59)

Вход бесплатный!

День арабской культуры

Тебя ждёт невероятная концертная программа от профессиональных центров восточных танцев, дегустация национальных блюд, выставка фотографий "Россия глазами палестинца", а в завершении программы — лучшая арабская вечеринка с DJ "Араби".

За билетами обращаться по адресу: ул. Володарского 6, каб. 214 (перед получением обязательно свяжитесь с руководителем Арабского центра). Количество мест ограничено!

Когда: 16 марта в 17:00

Где: концертный зал ТГИК (ул. Республики, 2)

Участие бесплатно!

Спектакль "Репка"

Весёлое представление с масками и куклами по мотивам русских народных сказок.

Когда: 16 марта в 12:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 250 — 350 рублей

Денис Майданов

Денис Майданов представит большую сольную программу из лучших песен за все время музыкального творчества.

Когда: 16 марта в 18:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 1000 — 3200 рублей

ФК "Тюмень" vs ФК "Чертаново"

Очередной матч в рамках Футбольной национальной лиги. У ФК "Тюмень" дела в лиге идут, мягко говоря, неважно, и команда вновь стоит на вылет. Надо бы поддержать ребят.

Впрочем, если ты не фанат тюменских футболистов, но футбол любишь, есть смысл посмотреть на ФК "Чертаново". Команда идет любопытным путём: практически сплошь только свои воспитанники, совсем молодые парни. Самая молодая команда ФНЛ, которая показывает, что можно стремиться к победам и без дорогостоящих покупок силой своей академии. Может и в РПЛ выйти в этом сезоне, кстати.

Когда: 16 марта в 15:00

Где: стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22)

Стоимость: 200 — 400 рублей

Улётный Рок-Отбор 2019

Выступления рок групп в рамках регионального отборочного тура на фестиваль YLETAЙ (кстати, это тема, рекомендуем посетить, будет летом). Это первая часть первого отборочного тура. Приходи поддержать локальную сцену. Участники: Route Noire; АргоН; ISSViRA; The Samhain; КрайТ. Билеты тут.

Когда: 16 марта в 18:00

Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)

Стоимость: 200 — 300 рублей

Спектакль "Стасик, играй!"

Это лирическая музыкальная сказка для взрослых, наполненная песнями и искрометными шутками. Сюжет незамысловат – стоит в каком-то городе старый дом, который вот-вот должны расселить, и живут в нем прекрасные люди, которые никак не хотят расставаться друг с другом и самоотверженно отстаивают свой дом от сноса.

Когда: 16 марта в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 1000 рублей

Спектакль "Вино любви"

Спектакль по юмористическим рассказам Аркадия Аверченко, где действуют полукарикатурные персонажи, ситуации доведены до абсурда, а финал абсолютно непредсказуем. Впрочем, все ситуации связаны с любовными сюжетами.

Когда: 16 марта в 18:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 - 450 рублей

Концерт "Весна на органной улице"

В программе: Гендель, Вивальди, Бетховен, Паганини, Пьяццолла, авторские сочинения К. Вецак. Весна – это время надежды и новых, неожиданно ярких красок! Последний концерт абонемента – торжество Весны и Музыки. Прозвучат сочинения разных композиторов и эпох, посвященные этому времени года в исполнении органа, скрипки и леверсной арфы.

Когда: 16 марта в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 400 — 500 рублей

Концерт "ТФО и русские народные инструменты"

Мировая премьера симфонической картины "Граф Суворов" Антона Танонова для контрабас-балалайки и симфонического оркестра. Совместно с Тюменским филармоническим оркестром выступит Михаил Дзюдзе – единственный в мире солирующий контрабас-балалайка.

Симфоническая картина "Суворов" — это музыкальная история, посвященная непобедимым русским воинам-витязям. "Суворов" - антивоенное произведение, притча о вечной борьбе добра и зла, бесконечной схватке порядка и хаоса – сражении, которое никогда не заканчивается.

Когда: 16 марта в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 300 — 600 рублей

Концерт "Органная мультиландия"

Музыка из детских мультфильмов и кинофильмов в органной аранжировке и под аккомпанемент органа. Билетов осталось немного!

Когда: 16 марта в 12:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 250 — 300 рублей

Спектакль "Умная собачка Соня"

Это забавная и трогательная история знакомства умной собачки со "странностями" взрослой жизни. Её любознательность становится причиной различных смешных событий и происшествий, причем не всегда безопасных для Сони. Два актера на практически пустой сцене создают удивительный мир, только при помощи бумаги, краски, фломастеров и своих рук.

Когда: 16 марта в 10:00 и 11:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 рублей

Продолжение здесь.