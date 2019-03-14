Тюменские поисковики проведут агитационный пробег

Агитационный пробег "Дорогами памяти — дорогами мира" проследует по семи муниципальным образованиям Тюменской области и Югры. Поисковые отряды региона организуют его в десятый раз.
С 18 по 31 марта просветительские мероприятия для учащихся образовательных учреждений пройдут в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске, в Казанском, Исетском, Ялуторовском районах, а также в Нефтеюганском районе. В пробеге примут участие семь поисковых отрядов.
В рамках агитпробега поисковики проведут уроки памяти и уроки мужества, расскажут о проектах Областного поискового центра, организуют передвижные музейные экспозиции находок с мест боев Великой Отечественной войны.
В районах будут открыты общественные приемные по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Местные жители смогут узнать информацию о воевавшем родственнике.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru