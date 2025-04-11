Стать финансово грамотными школьникам помогают специальные карты Сбера и СберKids

Каждый месяц тюменцы заказывают доставку около 330 детских карт в Сбере. Карты предназначены для детей 6-14 лет, а их выпуск и обслуживание бесплатны. На сайте Сбера или в приложении СберБанк Онлайн можно выбрать вариант дизайна и заказать доставку карты домой или на работу.

С помощью детской карты родители могут контролировать траты ребенка, а дети могут учиться копить и изучать финансовую грамотность в приложении СберKids: школьникам доступны обучающие видеоролики и тесты по различным темам.

Мы поговорили с тюменцами, нравится ли их детям пользоваться детской картой Сбера.

Ольга, мама Софьи:

Нашей дочери недавно исполнилось восемь лет, и мы поняли, что пора учить ее финансовой грамотности. Детская карта Сбера стала отличным инструментом для этого. Недавно Софья впервые самостоятельно оплатила покупку в магазине с помощью карты. Теперь мы переводим ей небольшие карманные деньги, и с помощью приложения СберKids она учится планировать бюджет и свои траты.

Александр, отец Мирона:

В школе сына проходили уроки финансовой грамотности от Сбера. Волонтеры банка проводили занятия для ребят и помогали разбираться с непростыми темами, например, как выбрать товары в магазине и сравнивать цены. Мирону очень понравились эти уроки, и после них мы с женой решили завести сыну его первую банковскую карту и доверить самостоятельно совершать мелкие покупки. Я заказал детскую карту Сбера и помог установить приложение на телефон. Теперь сын учится распоряжаться деньгами не только в школе, но и в свободное время в приложении СберKids.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский уверен, что детская карта — это не просто удобный финансовый инструмент, а настоящий помощник в воспитании финансовой грамотности у детей:

Мы стремимся создать условия, в которых ребята смогут учиться управлять своими средствами, принимать осознанные решения и становиться уверенными пользователями банковских услуг. Карта для первых самостоятельных покупок станет отличным подарком ребенку на окончание учебного года. Заказать детскую карту тюменцы могут на сайте Сбера или в приложении СберБанк Онлайн, после чего ее доставят на работу или домой.

Оформить детскую карту может любой из родителей или законный представитель ребенка. При пополнении детской карты на любую сумму от 2000 рублей до 30 апреля можно принять участие в розыгрыше 100 000 бонусов Спасибо. Подробности акции на сайте sberbank.ru