Тюменская область получила приз в номинации "Яркий дебют" на туристической выставке Mitt

Фото агентства туризма и продвижения Тюменской области

Делегация Тюменской области получила награду в номинации "Яркий дебют" за интерактивный стенд, представленный на Московской международной туристической выставке Mitt-2019, входящей в пятерку ведущих туристических выставок мира, сообщили в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Выставка прошла в Экспоцентре с 12 по 14 марта. На 40 тысячах квадратных метрах собралось более 2 тысяч участников из 54 стран. Компании Тюменской области, работающие в сфере туризма и гостеприимства, смогли представить свои предложения и заключить сделки прямо на выставке.

Организаторы Mitt оценили подход регионов к созданию экспозиций. Тюменский стенд получил приз в номинации "Яркий дебют" за необычное визуальное оформление, оригинальные детали и интерактивность.

Одним из необычных элементов стенда стала фотозона, оформленная в стиле туристического бренда региона Visit Tyumen и представляющая собой воздушный шар, который символизировал опыты с аэростатами известного русского ученого Дмитрия Менделеева, родившегося в Тобольске.

Популярностью пользовалась сувенирная продукция мастеров из Ялуторовска и Ишима. Многие посетители приобрели для своих детей деревянные фигурки Конька-Горбунка, автор сказки о котором, поэт и писатель Петр Ершов, родился в Ишимском уезде Тобольской губернии.

На стенде были представлены самые интересные уголки региона. Тюменские термальные источники были символично изображены в виде водопада, а всем желающим предлагали попробовать фирменный кофе "Горячая нефть". Гости выставки могли узнать о "Распутинских банях", санаториях, гостиницах, туроператорах региона и их предложениях, в том числе о готовых турах по Сибири и Тюменской области.

Каждый город тюменского региона имеет собственную туристическую "изюминку". Гостей стенда пригласили посетить Ялуторовский острог, совершить "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок" в Ишим, увидеть места съемок исторического фильма "Тобол" в Тобольске. Одна из фотозон стенда была оформлена в тематике киноленты, также здесь можно было увидеть костюмы героев "Тобола". Ознакомиться с туристическим богатством региона посетители могли с помощью тач-панели.

Участие в крупных туристических выставках и форумах – это возможность сформировать партнёрские отношения с другими регионами, туроператорами и органами власти.

На Mitt-2019 Агентство туризма и продвижения Тюменской области подписало соглашение с Агентством по туризму Кемеровской области об информационном сотрудничестве в целях создания и развития единой общедоступной информационной среды в сфере туризма. В перспективе сотрудничества – развитие маршрутов по Сибири.

Также были проведены очередные деловые переговоры с сербскими партнерами, по итогам которых запланирован приезд официальной делегации Сербии с участием представителей министерства туризма и турсообщества. В июле 2019 года стороны намерены подписать соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве и открытии представительства Сербии в Тюмени.