В Тобольске выбрали лучшее пирожное и торт в честь Дмитрия Менделеева

В Тобольске состоялся общегородской конкурс кондитерских изделий "Менделеев и его открытия", организованный местным комитетом по культуре и туризму. Как поясняют организаторы, цель конкурса — создание гастрономического сувенира города Тобольска, связанного с именем ученого Дмитрия Менделеева.
Конкурс проводился по номинациям: "Лучший торт", "Лучшее пирожное" и "Лучшее сдобное изделие". Первое место в номинациях "Лучший торт" и "Лучшее пирожное" занял коллектив Тобольского многопрофильного техникума, в номинации "Лучшее сдобное изделие" победил Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова.
Фото: комитет по культуре и туризму администрации города Тобольска
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