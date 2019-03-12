В Тобольске выбрали лучшее пирожное и торт в честь Дмитрия Менделеева

17:05 12 марта 2019
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В Тобольске состоялся общегородской конкурс кондитерских изделий "Менделеев и его открытия", организованный местным комитетом по культуре и туризму. Как поясняют организаторы, цель конкурса — создание гастрономического сувенира города Тобольска, связанного с именем ученого Дмитрия Менделеева.

Конкурс проводился по номинациям: "Лучший торт", "Лучшее пирожное" и "Лучшее сдобное изделие". Первое место в номинациях "Лучший торт" и "Лучшее пирожное" занял коллектив Тобольского многопрофильного техникума, в номинации "Лучшее сдобное изделие" победил Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова.

Фото: комитет по культуре и туризму администрации города Тобольска

Теги: Дмитрий Менделеев , кондитеры , конкурс , туризм
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