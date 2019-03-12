Тюменцы старшего возраста могут бесплатно проконсультироваться у психолога

В Областном геронтологическом центре начал работу телефон доверия для тюменцев возраста 55+. Обратиться за психологической помощью к квалифицированным специалистам можно бесплатно и анонимно.

В процессе доверительной беседы консультанты окажут поддержку, помогут найти выход из сложной жизненной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством, разобраться в причинах волнения и беспокойства.

"Услуга телефона доверия позволит пожилым людям получить конфиденциальную психологическую консультацию по сложным, противоречивым темам. Это могут быть проблемы во взаимоотношениях с детьми и внуками, конфликты между супругами, ссоры и обиды, переживание горя, проблемы самоактуализации и самореализации после выхода на пенсию и другие вопросы, которые обсудить в личной беседе может быть затруднительно. Каждый сможет быть услышан и понят", — отмечают психологи Областного геронтологического центра.

Обращаться за советом предлагают не только пожилым людям, но и их родственникам. Проконсультироваться смогут все жители Тюменской области, включая районы и сельские поселения.

Областной телефон доверия: 8-800-201-41-41. Время работы: с 8:00 до 16:00 в будние дни. Получить более подробную информацию можно по телефону 8 (3452) 64-66-62.