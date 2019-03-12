Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Фото Вячеслава Сазонтова

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Тюменскую молодежь ожидают концерты, интересные выставки, модные вечеринки, кинопоказы и многое другое. Подробнее — в обзоре.

Трагикомедия "Соло для часов с боем"

В маленькой квартирке старого пенсионера Абеля, в которой он живет с внуком, собираются его друзья, такие же старики. Все его гости живут в доме престарелых, но дружно делают вид, что у каждого своя наполненная событиями и близкими людьми жизнь. Но внук старика влюблен, и молодые мечтают жить в квартире деда, отправив его в дом престарелых.

Когда: 12 марта в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200–500 рублей

Квартет академии камерной музыки

Участники ансамбля "Квартет академии камерной музыки" являются ведущими артистами оркестра "MusicAeterna". Они получили блестящее образование в Московской и Новосибирской консерваториях, в Высших школах музыки Ганновера и Любека (Германия).

В своем творчестве музыканты стараются совместить лучшие качества традиционной русской школы с требованиями европейской современности: это — очищение музыкального текста от исполнительских штампов, кропотливый анализ партирур, стилистическая выверенность, восхождение к первоначальному авторскому замыслу. В программе концерта: Моцарт, Пуччини, Респиги и Шуберт.

Когда: 12 марта в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 300–600 рублей

Показ фильма "На границе миров"

От автора культовой скандинавской вампирской истории "Впусти Меня". Новый взгляд не только на скандинавские мифы, но и на романтические отношения. Номинация на "Оскар" за лучший грим и приз "Особый Взгляд" Каннского Кинофестиваля.

Тина работает таможенницей на причале в Стокгольме. У нее потрясающее чутье: Тина способна опознать контрабандиста на расстоянии. У Тины тяжелые надбровные дуги, огромный нос, выдающаяся челюсть и глазки-щелочки. Зато она очень любит природу, ходит по лесу босиком и как будто понимает зверей. Встреча с похожим мужчиной из Финляндии откроет ей глаза на тайну собственного существования: она тролль, но это нормально. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 12 марта в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Отчётный StandUp концерт Игоря Еговцева

Участник шоу "Открытый микрофон" на ТНТ, 3-й сезон. Постоянный резидент лаборатории комедии "StandUpLab". Его юмор одобрен лично Русланом Белым. Бронь столиков по телефону: 8 (904) 471-35-71.

Когда: 12 марта с 20:30 до 22:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 300 рублей за один билет, 500 рублей за два билета

Небанальный квиз (21+)

City Quiz – это интеллектуально-развлекательное шоу, во время которого твоей команде нужно отвечать на разные интересные вопросы. Это похоже одновременно на "Брэйн-ринг" и "Что? Где? Когда?". Лучший вариант буднего вечера. Для участия нужно собрать команду друзей (от 2 до 8 человек) и зарегистрироваться. На этот раз тебя ждет 2,5 часа жесткого юмора на грани фола.

Когда: 12 марта в 19:45

Где: гриль-бар "Ин да Юса" (ул. Челюскинцев,10)

Стоимость: 300 рублей с человека

1/4 Кубка Петрова

В ¼ Кубка Петрова тюменский ХК "Рубин" сразится с командой "Звезда". Поддержим наших, что ли. Неплохо играют ведь в этом сезоне.

Когда: 12 и 13 марта в 19:00

Где: Дворец спорта (ул. Розы Люксембург, 12/1)

Стоимость: 250–400 рублей (действует система скидок)

МФК "Тюмень" vs "Газпром-ЮГРА" (Югорск)

Приходи поддержать тюменцев! Футбол обещает быть бескомпромиссным, быстрым и ярким.

Когда: 13 марта в 19:00

Где: СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60)

Стоимость: 100–250 рублей

Медитация с тибетскими поющими чащами

Практика совмещает в себе контактное вибрационное и бесконтактное звуковое воздействие. Во время сеанса с помощью тибетских чаш создается удивительное пространство звука и вибраций, которое даст возможность уникального путешествия в свой внутренний мир. Такая медитация позволяет перезагрузить сознание, избавиться от стресса, найти в себе силу и энергию для новых свершений. Телефон для записи: 8 (922) 488-61-58 (Светлана).

Когда: 13 марта в 19:00

Где: улица Республики 53, офис 601

Стоимость: 500 рублей

Показ фильма "Неоновый демон"

Радикальная артхаусная сатирическая драма о красоте, бездушии и безжалостности современной фэшн-индустрии. С тревожным синтезаторским саундтреком и невероятной операторской работой. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Начинающая модель Джесси сразу после переезда в Лос-Анджелес обращает на себя внимание крупного агентства и известных фотографов и дизайнеров. Все они восхищаются ее свежей, не испорченной пластическими операциями красотой, и Джесси вскоре начинает отбирать работу у более опытных моделей — таких как Джиджи и Сара…

Когда: 13 марта в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

JazzStreet Квартет

Несмотря на путь, который проделала гитара от блюза до джаз-рока, ее возможности остались неисчерпаемыми — гитарный джаз лидирует в большинстве направлений современного джаза и фьюжна. На этом концерте у тебя будет отличная возможность убедиться в этом лично. В арсенале квартета: гитара, контрабас, фортепиано и барабаны.

Когда: 13 марта в 19:30

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!

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