Тюмень за день: 11 марта

Фото Сергея Елесина

В Тюмень ненадолго придет плюсовая температура

На первую половину недели синоптики обещают жителям Тюмени теплую погоду, к выходным в городе вновь установится минус. Сегодня, 11 марта, в течение дня максимальная температура воздуха составит +3°C, вечером возможен небольшой дождь. Во вторник, 12 марта, и в среду, 13 марта, до +4°C, вероятны осадки.

Тюменские биатлонисты выиграли соревнования на приз Олимпийского чемпиона Сергея Чепикова

Воспитанники Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Дарья Малышкина и Илья Анисимов заняли первые места в спринтах на всероссийских соревнованиях "На приз Олимпийского чемпиона С.Чепикова".

В музейном комплексе Словцова состоится концерт Эльвиры Саниевской

Концерт вокальной и инструментальной музыки "Шуман, Брамс и Клара. История любви" пройдет в музейном комплексе имени Словцова 17 марта в 18:00, сообщили в пресс-службе ТМПО.

Драмтеатр подарил тюменкам на 8 Марта "Обыкновенное чудо"

Большой драматический театр отметил 8 Марта премьерой спектакля "Обыкновенное чудо" в постановке режиссера Георгия Суркова по одноименной пьесе драматурга Евгения Шварца

Тюменская команда повторно стала лидером "Брэйн ринга"

Тюменская команда установила рекорд на международном кубке НТВ по "Брэйн рингу". Выиграв 10 боёв подряд в четырёх играх, она установила рекорд в новейшей истории передачи.