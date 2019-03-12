Центр "Главное здоровье" поможет тюменцам избавиться от боли и ее причин

Фото: центр "Главное здоровье"

Первый в Тюмени центр интегративной медицины "Главное здоровье" открывает отделение травматологии и ортопедии, ключевым направлением работы которого станет лечение болевого синдрома.

Как отмечает руководитель центра, кандидат медицинских наук Виктор Романенко, боли в спине и суставах – тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Чем раньше больной обратится к врачу, тем больше шансов избежать серьезных негативных последствий.

"Часто заболевания опорно-двигательной и нервной систем могут развиваться каскадно, одна патология может вызвать другую. Чем быстрее начать правильное лечение, тем легче заболевание поддается терапии. Наши специалисты: травматологи-ортопеды, неврологи и мануальные терапевты, - индивидуально подберут комплекс лечебных мероприятий и смогут в кратчайшие сроки определить причину заболевания, снять болевой синдром", - рассказал врач.

Лечение интегративными методами направлено не только на устранение боли, но и на причину ее возникновения. Такой подход позволяет максимально быстро повысить качество жизни и профилактировать повторное появление заболевания.

В честь открытия отделения в клинике действует 10% скидка на весь ассортимент предоставляемых услуг: массаж, мануальные техники, различные виды блокад, лазеротерапию высокоинтенсивным лазером и другие аппаратные методики.

Узнать подробности об услугах и записаться на прием можно на сайте glavnoezdorov.ru. Следите также за новостями и акциями центра "Главное здоровье" в социальных сетях.