Драмтеатр подарил тюменкам на 8 Марта "Обыкновенное чудо"

Большой драматический театр отметил 8 Марта премьерой спектакля "Обыкновенное чудо" в постановке режиссера Георгия Суркова по одноименной пьесе драматурга Евгения Шварца

Создателями спектакля: выступили художник-постановщик Ольга Никитина, режиссер по пластике – Сергей Захарин, композитор – Алексей Сысоев, художник мультимедиа – Михаил Заиканов, помощник режиссера – Нина Чернявская, художник по свету – Тарас Михалевский.

"Эксперимент заключается в том, как сделать материал, который знают все и который все любят, - рассказал режиссер Георгий Сурков. - Для меня самой главной задачей было сделать спектакль, который, с одной стороны, был бы в диалоге с известным всем фильмом. С другой стороны, я не пытался повторить фильм, а рассказал свою собственную историю. Пьеса есть пьеса, мы с ней и работали. Впервые работаю с тюменской труппой. Это интересный опыт! У нас в спектакле занято 19 человек на сцене, это очень много. Ты должен с ними тесно взаимодействовать, это всегда не просто, но могу сказать, что это замечательная и профессиональная труппа! У меня есть свое видение, но я всегда пытаюсь сделать артистов своими соавторами и создавать спектакль вместе с ними. В нашем спектакле три акта, сценография меняется радикально".

Сегодня мир стал сверх: сверх-быстрым, сверх-циничным, сверх-жёстким. В этом мире совсем не осталось места для Любви. На неё просто нет времени: люди стремятся все успеть, остаться на плаву, заработать денег — люди хотят простой спокойной комфортной жизни. И они забывают о существовании Любви, начинают сомневаться в ее существовании. Довольствуются малым, удобным.

Егор Медведев, Медведь:

На фильм не опирались никаким образом, хотя Александр Абдулов остается моим любимым артистом. Это новое прочтение, достаточно необычная постановка для нашего театра, первый раз и я столкнулся с такой постановкой. Процесс был очень интересный, захватывающий, но тяжелый!

Большая Любовь требует от человека больших поступков, а ещё смелости и воли. "Обыкновенное чудо" — как раз об этом. Чтобы чудеса случались даже в сказках, надо много работать. Несмотря на все обстоятельства, на все страхи. Сегодня так важно плыть против. И главное — верить. Верить в чудеса.

Евгения Казакова, Принцесса:

Этот спектакль о любви, о том, что если любишь по-настоящему, то нужно совершать поступки, для меня это интересная пьеса, чудеса существуют, и в них нужно верить!

Премьера спектакля "Обыкновенное чудо" в Тюменском драмтеатре прошла с 8 по 10 марта. Следующие показы пройдут 22 марта и 11 апреля. Билеты можно приобрести в кассах Тюменского драматического театра или на сайте.