В Тобольске сделали уличным спектакль "Капитанская дочка"

Премьерные показы уличного спектакля "Капитанская дочка" пройдут 21, 22 и 23 июля в тематическом парке "Тобол".

Спектакль по исторической повести Александра Пушкина в постановке режиссера Вячеслава Игнатова станет выпускной работой "Мастерской уличного театра" в Тобольске. После первых июльских показов работу над постановкой продолжат, он войдет в репертуарный план тематического парка "Тобол" и будет сыгран в сентябре в дни проведения тобольского книжного фестиваля.

Начало спектаклей в 20:00

Адрес тематического парка "Тобол": ул. Ленина, 175, город Тобольск.