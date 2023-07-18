В Тобольске сделали уличным спектакль "Капитанская дочка"

Премьерные показы уличного спектакля "Капитанская дочка" пройдут 21, 22 и 23 июля в тематическом парке "Тобол".
Спектакль по исторической повести Александра Пушкина в постановке режиссера Вячеслава Игнатова станет выпускной работой "Мастерской уличного театра" в Тобольске. После первых июльских показов работу над постановкой продолжат, он войдет в репертуарный план тематического парка "Тобол" и будет сыгран в сентябре в дни проведения тобольского книжного фестиваля.
Начало спектаклей в 20:00
Адрес тематического парка "Тобол": ул. Ленина, 175, город Тобольск.
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