Три тысячи волонтеров помогают тюменцам подключиться к цифровому телевидению

Аналоговое вещание в тюменской области перестанет работать 15 апреля. Губернатор Александр Моор через соцсети призвал жителей региона проверить подключение к "цифре". Всем, кто нуждается в помощи, 3 тысячи волонтеров помогут подключить цифровую приставку к телевизору, отметил глава региона.

"Проверьте, что вы и ваши близкие уже подключены к цифровому формату. Мы понимаем, что старшему поколению сделать это будет сложнее, поэтому правительство региона разработало меры поддержки", – говорится в обращении.

Воспользоваться материальной помощью для покупки необходимого оборудования могут получатели адресного социального пособия, граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года и ветераны Великой Отечественной войны.

Как подключить цифровое телевидение, можно узнать на сайте смотрицифру.рф. На любые вопросы по цифре готовы ответить по бесплатному номеру региональной горячей линии: 8-800-234-35-22.