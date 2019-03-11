Три тысячи волонтеров помогают тюменцам подключиться к цифровому телевидению

Аналоговое вещание в тюменской области перестанет работать 15 апреля. Губернатор Александр Моор через соцсети призвал жителей региона проверить подключение к "цифре". Всем, кто нуждается в помощи, 3 тысячи волонтеров помогут подключить цифровую приставку к телевизору, отметил глава региона.
"Проверьте, что вы и ваши близкие уже подключены к цифровому формату. Мы понимаем, что старшему поколению сделать это будет сложнее, поэтому правительство региона разработало меры поддержки", – говорится в обращении.
Воспользоваться материальной помощью для покупки необходимого оборудования могут получатели адресного социального пособия, граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года и ветераны Великой Отечественной войны.
Как подключить цифровое телевидение, можно узнать на сайте смотрицифру.рф. На любые вопросы по цифре готовы ответить по бесплатному номеру региональной горячей линии: 8-800-234-35-22.
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