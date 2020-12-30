"Русская компания" дарит клиентам новую сетку ТВ-вещания

Новогодние праздники – время подарков. Не остается в стороне и тюменский провайдер "Русская компания". С 24 декабря клиенты компании могут насладиться множеством новых интересных телевизионных каналов.

Во время длительных новогодних каникул и родителям, и детям особенно по вкусу придется новый канал "Советские мультфильмы". Это шедевры мультипликации Советского Союза. Круглосуточно в эфире – как короткометражные мультфильмы, так и анимационные сериалы с любимыми героями русских (и не только) сказок. Аудиторию канала составляют и дети, и любящие предаться ностальгии взрослые.

Также крайне полезным для родителей и детей будет канал "ЕГЭ ТВ" – первый тематический телеканал, посвященный единому государственному экзамену. Здесь родители и ученики смогут найти трансляции образовательных программ, курсов, уроков, лекций, художественных и учебных фильмов по великому множество предметов. Например, доступны передачи по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии, биологии, математике, физике, химии… Также в сетке вещания – передачи по профориентации и даже юмористические передачи, связанные с жизнью школы.

Не менее уместным в преддверии праздников станет канал Joy Cook, посвященный наглядным рецептам приготовления вкусных блюд. В утреннем прямом эфире – видео-рецепты приготовления полезных и быстрых перекусов. Идеально для тех, кто всегда торопится и перебивается булочками из буфета. Днем – схемы приготовления обедов от салатов до десертов, вечером – рецепты изысканного ужина. Отличная возможность обновить и украсить новогодний стол оригинальными блюдами.

Ну, и какой же праздник без музыки. К многочисленным музыкальным программам в сетке вещания "Русской компании" добавился телеканал народной музыки AIVA HD. Здесь крутят популярные российские и восточные клипы, онлайн трансляции культурных событий и мероприятий, а также новости шоу-бизнеса. Так что о музыкальном сопровождении праздника можно не беспокоиться.

Добавились новые каналы и для любителей сериалов и кино: "Классика Кино", "КиноСезон", "КиноУжас". Для желающих заниматься саморазвитием даже во время просмотра телевизора появились такие телеканалы, как "Тайны Галактики", "Терра Инкогнита", "Неизвестная планета", "Кто есть кто" и "Аква ТВ". С ними вы раскроете удивительные тайны планеты и узнаете много интересных фактов обо всём, что нас окружает.

Наконец, "Русская компания" дарит развлекательно-познавательные телеканалы обо всех видах передвижения на земле, в воздухе и космосе. "Полёт ТВ" расскажет всё об истории покорения неба: от древних мифов и полётов в живой природе до выдающихся авиаконструкторов и межпланетных перемещений. Все достижения цивилизации в области транспорта: от колеса и паруса до ракет – собрал канал Perpetuum Mobile.

А для автолюбителей запущен канал "Авто Плюс". Ежедневно и круглосуточно в эфире канала – новости мирового автопрома, события крупнейших гоночных серий (F1, DTM, WRC, Indy500, NASCAR, WTCC, Moto GP), лучшие передачи отечественных и зарубежных производителей, а также уникальные программы собственного производства на автомобильную тематику.

Кабельное телевидение от "Русской компании" - это свыше 200 телеканалов с фильмами, мультфильмами, сериалами, музыкой и познавательными телепередачами, и теперь оно стало еще лучше. Провайдер гарантирует бесперебойное высокое качество изображения, подходящее

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