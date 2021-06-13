Тюменцам доступны удивительные ТВ каналы о путешествиях

Сегодня кажется, что пандемия коронавируса несколько ослабла, однако путешествия во многих странах (и даже по России) всё еще сопряжены с трудностями.

Тем ценнее становится возможность посетить удивительные места и получить уникальные знания, не выходя из дома! Поэтому ООО "Русская компания" представляет вашему вниманию обзор ТВ каналов, доступных жителям Тюмени и Тюменского района, о путешествиях и природе.

Один из самых популярных телеканалов – Travel & Adventure. Здесь представлены достопримечательности со всех уголков Земли и советы опытных путешественников. Отличный способ познакомиться со страной, куда вы давно хотели поехать.

Если же вы уверены, что и в нашей необъятной стране есть, на что посмотреть, к вашим услугам канал "Поехали!", который специализируется на России и ближнем зарубежье. Канал видит своей миссией вдохновлять зрителей на приключения, и потому не просто рассказывает о самых разных способах интересно и увлекательно провести отпуск или выходные, но и о том, как получить заряд необыкновенных эмоций, не уезжая далеко от родного дома. Примечательно, что собственные авторские передачи занимают 90% контента телеканала.

RTG – еще один канал, показывающий исключительно фильмы собственного производства и только о России. Транслируемые фильмы посвящены культурному достоянию, природе, научным и спортивным достижениям и традициям народов нашей страны.

Огромной популярностью пользуются каналы Nat Geo и Nat Geo Wild, Здесь можно найти научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США на русском языке.

Особого внимания заслуживает телеканал "Неизвестная планета". Он собрал всё, что вы вряд ли бы увидели своими глазами. Здесь – авторские научно-популярные передачи о далеких странах, загадочных глубинах, аномальных зонах и многом другом. Все проекты канала являются авторскими и призваны приоткрыть завесу тайн человечества.

Интересный контент предлагает "Моя планета" - российский познавательный канал о путешествиях, а также науке, истории и людях, связанных с освоением Земли. Причем автором фильма о путешествиях может стать каждый зритель! Например, на сайте канала прямо сейчас и до 7 августа проводится конкурс аэросъемки "Взлетай и снимай!" на лучшее видео, снятое на дрон. Также канал собирает собственный клуб и даже выпустил специальное приложение для путешественников.

Всё об истории, культуре, традициях и сегодняшней жизни стран Азии расскажет канал "Большая Азия". А канал "Наша Сибирь" откроет для вас природу России и позволит насладиться спокойствием, ведь здесь – неизведанные уголки Сибири, сохранившие свою первозданную красоту.

Путешествия и познание природы с очень разных точек зрения представляют ТВ каналы серии Viasat. Например, Viasat Nature показывает рассказы учёных и очевидцев о прекрасных растениях и невероятных созданиях, населяющих нашу планету. Для вас – очень спокойные, вдохновляющие и правдивые истории о красоте, загадках нашей планеты и удивительной тяге к жизни. А Viasat Explore, напротив, очень беспокойный. Это документально-развлекательный телеканал о захватывающих приключениях и путешествиях, экстремальных видах спорта, необычных профессиях и неординарных людях.

Необычную нишу выбрал канал "Терра Инкогнита". Он рассказывает о непознанных, загадочных и порой необъяснимых явлениях на Земле и во Вселенной. В фильмах канала вы найдёте множество различных точек зрения разных специалистов, оценок, которые могут сильно удивить, но итоговые выводы, конечно, только за вами.

Наконец, тюменцам доступен очень успокаивающий канал "Живая природа", придуманный специально для жителей шумных и больших городов. Канал направлен на борьбу со стрессом и запуск природного механизма самовосстановления. По словам создателей канала, практикуя его ежедневный просмотр, вы сможете сохранять энергию, чтобы продолжать движение вперёд.

Какой бы канал вы ни выбрали для приятного путешествия, его всегда бесперебойно и в хорошем качестве покажет "Русская компания". Телевидение от "Русской компании" подойдет по разрешению даже к самому крутому Smart-TV и особенно порадует владельцев современных телевизоров с широкой диагональю и высоким разрешением. А наличие более 200 каналов на любой вкус точно не заставит скучать.

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