Какое ТВ лучше подключить в частном секторе?

Рано или поздно перед жителем частного дома встаёт вопрос – как быстро и выгодно провести себе телевидение? Кажется, что дело это, в отличие от подключения ТВ в доме многоквартирном, - дорогое, хлопотное и не всегда заканчивается нужным результатом.

Разобраться во всех тонкостях выбора вида подключения к цифровому телевизионному вещанию для частного дома поможет ООО "Русская компания".

Делая столь ответственный выбор, для начала нужно поставить перед собой несколько вопросов. Сколько вы готовы потратить денег? Сколько вам требуется каналов? Насколько для вас важно высокое разрешение картинки? Определившись с этим, можно внимательно изучать имеющиеся предложения. Основных видов подключения ТВ на сегодняшний день существует четыре: эфирное, спутниковое, через Интернет и кабельное – и каждое из них имеет свои плюсы и минусы.

Эфирное ТВ подкупает дешевизной: достаточно купить ресивер, то есть совершить разовый вклад. Однако доступны будут лишь 20-30 государственных каналов. К тому же, эфирные каналы транслируются от ближайших вышек, и если ближайшая находится далеко, сигнал можно не поймать или поймать сильно ограниченным.

Спутниковое ТВ довольно востребовано у жителей коттеджей. Среди его плюсов - дешевые тарифы и доступ к огромному множеству каналов, в том числе иностранным. Однако такое телевидение предполагает покупку и установку специального недешевого оборудования, и в случае его выхода из строя придется покупать новое. Также спутнику нужно пространство вокруг, что, конечно, проще обеспечить на личном участке, но всё же приему могут мешать деревья и электромагнитные поля. Наконец, каналы высокого разрешения будут показываться растянуто либо мелко.

Интернет-ТВ (IPTV) дает немало плюсов: возможны любые разрешения видео, есть функции остановки и перемотки видео. Но в таком случае одновременно появляется и доступ Интернету, поэтому если вы останетесь без него, то и без ТВ тоже. К тому же, такие услуги крайне редко доступны жителям частных домов, удаленных от границ города.

Поэтому оптимальным вариантом для частного дома считается кабельное ТВ. При подключении у пользователя сразу появляется множество каналов в отличном разрешении. Кабель исключает нечеткую картинку или помехи и даёт самый надежный сигнал, в том числе в формате HD. Поэтому, в отличие от спутниковых, кабельные операторы способны давать картинку, которая подойдёт по разрешению даже к самому передовому Smart-TV.

Единственный минус такого ТВ – зависимость от кабеля, ведь он должен быть подведен к дому. Однако благодаря "Русской компании" для жителей Тюмени и Тюменского района это не является проблемой. Провайдер работает с частными домами в черте Тюмени и доступен в большинстве посёлков по Московскому тракту, идёт развитие Салаирского и Ирбитского направлений.

Кабельное ТВ от "Русской компании" – это более 200 каналов на любой вкус, где каждый найдет, что посмотреть. Подключить его можно вместе с Интернетом, что особенно выгодно. Возможно подключение по передовой технологии PON (долговечна, надежна, мультифункциональна, обеспечивает быстрое и бесперебойное соединение).

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