Тюменцев предупреждают об изменениях в расчете кадастровой стоимости

О порядке определения кадастровой стоимости объектов недвижимости при осуществлении их государственного кадастрового учета сообщает управление Росреестра по Тюменской области. Изменения зафиксированы в приказе Минэкономразвития от 24.09.2018 №514, вступившему в действие в марте 2019 года.

В соответствии с порядком кадастровая стоимость земельных участков, предназначенных для садоводства или огородничества и расположенных вне границ населенных пунктов, определяется путем умножения площади земельного участка на среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости (УПКС), принятое для земельных участков группы видов разрешенного использования, соответствующей виду разрешенного использования оцениваемого земельного участка для муниципального района (городского округа). УПКС определяется в ходе проведения массовой кадастровой оценки.

Для расчета кадастровой стоимости объектов незавершенного строительства (ОНС) изначально определяется дополнительный показатель, который рассчитывается в зависимости от соответствующего назначения ОНС. Итоговое значение кадастровой стоимости рассчитывается посредством умножения степени готовности ОНС на значение указанного дополнительного показателя.

Кадастровая стоимость единых недвижимых комплексов (ЕНК) определяется как сумма кадастровой стоимости всех объектов недвижимости, включенных в состав ЕНК.

Для определения кадастровой стоимости машино-мест используется УПКС, установленный для нежилых помещений. Стоимость определяется посредством умножения средних значений указанных УПКС на площадь машино-места.

Дополнительную информацию о расчете кадастровой стоимости можно получить в отделе землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Управления Росреестра по Тюменской области по телефону (3452) 35-37-14.