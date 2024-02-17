В регионе зарегистрировано почти 6,5 тысяч ипотек

13:34 17 февраля 2024
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По данным Росреестра, за первый месяц 2024 года в Тюменской области зарегистрировано 6 491 ипотечная сделка. От общего числа зарегистрированных ипотек 632 приходится на "льготную" ипотеку.

В рамках разработанной Росреестром совместно с банковским сообществом программы "Ипотека за 24 часа" договоры с использованием ипотечных средств регистрируются Управлением в течение одного дня, - сообщает Мегатюмень.

– Доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 96%, – сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по региону Вячеслав Санников.

Теги: ипотека , Росреестр
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