В регионе зарегистрировано почти 6,5 тысяч ипотек

По данным Росреестра, за первый месяц 2024 года в Тюменской области зарегистрировано 6 491 ипотечная сделка. От общего числа зарегистрированных ипотек 632 приходится на "льготную" ипотеку.

В рамках разработанной Росреестром совместно с банковским сообществом программы "Ипотека за 24 часа" договоры с использованием ипотечных средств регистрируются Управлением в течение одного дня, - сообщает Мегатюмень.

– Доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 96%, – сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по региону Вячеслав Санников.