Более 400 тысяч заявлений на получение услуг недвижимости зафиксировано в Тюменской области

В январе 2024 года в управление Росреестра по Тюменской области и местный филиал ППК "Роскадастр" поступило 409 075 заявлений о кадастровом учете, регистрации прав, запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. Динамика роста в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составила 45%.

От общего числа всех заявлений 383,5 млн составляют запросы о предоставлении сведений из ЕГРН. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года значение увеличилось на 47,7%, - сообщает Мегатюмень.

На учет и регистрацию недвижимости подано свыше 25,4 тысяч, из них: на кадастровый учет – 3,4 тыс. заявлений, на регистрацию прав 20,1 тыс., на оформление недвижимости по единой процедуре учета и регистрации – 1,9 тыс.

– По итогам января средний фактический срок регистрации прав на недвижимость составлял 1 день, кадастрового учета – 1,3 дня, регистрации и учета по единой процедуре – 2,1 день, – пояснил заместитель руководителя ведомства Вячеслав Санников.