Тюменцы все чаще регистрируют объекты в рамках "гаражной амнистии"

По данным Росреестра, Тюменская область вошла в число лидеров по числу оформленных земельных участков под гаражами – 7,8 тыс. Такие данные по итогам действия "гаражной амнистии" приведены за период с 1 сентября 2021 года по 1 декабря 2023.



На 1 января 2024 года в регионе в рамках "гаражной амнистии" всего зарегистрировано 12 тысяч объектов недвижимости, из них: 3 690 гаражей, 8 310 земельных участков. Общая площадь земельных участков под гаражами, в отношении которых осуществлен кадастровый учет и/или регистрация прав составила 203,3 га, сообщает Мегатюмень.

– Преимуществом "гаражной амнистии" является то, что одновременно с государственной регистрацией права собственности гражданина на гараж, осуществляется и государственная регистрация права на земельный участок, на котором расположен такой гараж, – пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.