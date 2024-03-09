Тюменский Росреестр рассказал о плюсах получения документов в электронном виде

13:34 09 марта 2024
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Оперативность – одно из преимуществ получения документов ведомства в электронном виде. Еще надежность – электронные документы законодательно приравниваются к бумажным аналогам. Документы Росреестра о результатах оказания услуг заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа регистрации прав.

Заявитель может получить документы в любое удобное для него время (с помощью мобильного телефона, компьютера или планшета). Отметим, что данные в цифровом формате легче защитить от несанкционированного доступа и внесения изменений, - сообщает Мегатюмень.

Теги: Росреестр
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