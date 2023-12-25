Тюменцы активно используют онлайн-форму подачи заявлений об учете и регистрации недвижимости

В тюменский Росреестр поступило более 216 тысяч онлайн-заявлений об учете и регистрации недвижимости. Это на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

От общего числа заявлений на учет и регистрацию, заявления в электронном виде составили 57,58%. На 62,9% увеличилось число электронных пакетов документов по единой процедуре учета и регистрации прав, на 91,5% по постановке на кадастровый учет, на 7% – регистрации прав, сообщает Мегатюмень.

– В ноябре средний фактический срок проведения государственной регистрации прав в электронном виде составлял 1,1 дня, государственного кадастрового учета – 1,2 дня, единой процедуры учета и регистрации прав - 2,1 дня, – отметил заместитель руководителя управления Росреестра по региону Вячеслав Санников.