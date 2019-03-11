Учитель истории и географии выиграла конкурс профмастерства в Упоровском районе

Учитель истории и географии Упоровской школы Ольга Мугинова получила звание "Учитель года-2019" по итогам муниципального конкурса профессионального мастерства, который состоялся в Упоровском районе.

В традиционном районном конкурсе приняли участие 25 работников образования, которые состязались в профессиональном мастерстве по четырем номинациям. Лучшим классным руководителем жюри признало педагога-логопеда Ингалинской школы Татьяну Хрушкову. В номинации "Педагогический дебют" среди учителей победу одержал преподаватель физики Емуртлинской школы Артём Краков, среди воспитателей - Кристина Матвеева из Пятковского детского сада.

По словам председателя комитета по образованию Упоровского района Веры Румянцевой, сама многочисленная номинация в этом году стала "Учитель года", поэтому по ней присуждали не только первое место, но также второе и третье. Впервые во время испытаний очного этапа проводили учебное занятие и классный час, их оценивало ученическое жюри. В него вошли старшеклассники тех школ, учителя которых не прошли в финал.

Приз "ученических симпатий", как и ленту победителя конкурса, получила Ольга Мугинова. Ее конкурсный урок истории в седьмом классе был посвящен теме особенностям жизни и быта жителей тюменского края в XVIII веке. На нем педагог использовала предметы старины из краеведческого музея.

"Обрадовалась и растрогалась от того, что ребята так высоко оценили мою работу при первой же встрече", - поделилась Ольга Мугинова.

На церемонии награждения призеры конкурса получили от главы муниципалитета благодарственные письма, денежные сертификаты и ценные подарки, пишет ИА "Тюменская линия".