Тюменская делегация примет участие в международной туристической выставке MITT

Фото: Даня Савиных

Главные достижения в индустрии гостеприимства Тюменская область представит на 26-ой международной выставке "Путешествия и туризм", которая состоится с 12 по 14 марта в Москве, пишет "Мой портал".

Тюменская область разместится в зоне "Россия и СНГ: операторы по внутреннему туризму, отели, круизы, курорты и регионы". Посетители смогут узнать, что регион ежегодно посещают более 2400 тысяч людей, из них более 40 тысяч иностранцев. Здесь можно найти итальянские, испанские, европейские, кавказские, азиатские, русские и другие кухни мира. К примеру, можно попробовать такие гастрономические шедевры, как уха с "нефтью", мороженное с кусочками оленины и другие деликатесы.

Основными точками притяжения туристов являются Ялуторовский острог, Тобольский кремель, Свято-Знаменский Абалакский монастырь и село Покровское. Кроме этого, четырехуровневая набережная реки Туры в 2014 году вошла в туристический маршрут ЮНЕСКО. Всего в Тюменской области около двух тысяч объектов культурного наследия.

Расскажут на выставке и о том, что в Тюменском регионе реализуется "Медицинский город" - это проект по созданию единого комплекса оказания высокотехнологичной медпомощи, обучения и проживания врачей.

Тюменская область является и куратором проекта "Императорский маршрут", который рассказывает о правлении династии Романовых в России. В 2018 году в рамках национальной программы детского туризма "Моя Россия" по этому маршруту область посетили 660 детей из 15 регионов России.

В Тюмени хорошо развит событийный и промышленный туризм, а также имеется пять полноценных охотничье-рыболовных баз.

Добавим, что MITT традиционно проходит в Экспоцентре — на престижной выставочной площадке в центре российской столицы. Выставка становится живым эпицентром переговоров, встреч, обмена мнениями и предложениями, участие в которой становится необходимым условием успеха в предстоящем туристическом сезоне. В 2018 участие приняли 1799 компаний из 39 стран и регионов мира. За три дня работы было 22777 посетителей из 80 регионов России и 90 зарубежных стран. Общая площадь экспозиции превысила 40000 кв. м и заняла 7 павильонов и залов ЦВК "Экспоцентр".