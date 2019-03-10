В Тюмени появятся электрощиты с экологическими мотивами

Тюменская экоактивистка Ксения Маскалева планирует реализовать экологический арт-проект и расписать электрощитовые шкафы в областной столице рисунками на тему "Ноль отходов".

Полгода назад Ксения занялась эковолонтерством после того, как в Тюмени побывали представители Гринпис и состоялась презентация выставки "Ноль отходов".

"Меня шокировали статистические данные, - отметила девушка. – Ежегодный прирост свалок в России составляет суммарную площадь таких городов как Санкт-Петербург и Москва. Единственный выход избежать катастрофы планетарного масштаба - разделять и перерабатывать отходы".

Волонтерская деятельность увлекла Ксению Маскалеву настолько, что она решила не только участвовать в экологических акциях, но и заняться просвещением. Так появился проект "Эко стади", в рамках которого Ксения объясняла жителям региона пользу раздельного сбора отходов. За этот проект девушка получила грант в размере 50 тысяч рублей в конкурсе "Моя идея", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Всего за 2018 год лекциями, мастер-классами и образовательными мероприятиями Ксения охватила около 2 тысяч человек. Причем возраст аудитории - от трех до 73 лет.

"Главный результат этой работы заключается в том, что после лекций люди стали принимать активное участие в экологических акциях", - подчеркнула Ксения Маскалева.