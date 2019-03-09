Благотворительная организация "Твой дом" открыла новое помещение для тюменских бездомных

Тюменское региональное отделение организации "Твой дом", которое базировалась в доме на территории коттеджного посёлка Комарово, обрело еще одно помещение для постояльцев приюта. Оно оборудовано всем необходимым для комфортного проживания 50 человек.

Благотворительная общественная организация "Твой дом" уже второй год занимается оказанием помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и социальной адаптацией и реабилитацией граждан. Волонтеры поддерживают и тех, кто адаптируется после избавления от зависимости, освободившихся из мест лишения свободы и другим нуждающихся. Любому обратившемуся за помощью организация предоставляет безвозмездное жильё, питание, работу, медицинскую помощь и помогает при необходимости с восстановлением документов, пишет ИА "Тюменская линия".

Руководитель тюменского регионального отделения "Твой дом" Рустам Давлитбаев надеется, что новое помещение позволит ещё эффективнее оказывать помощь и поддержку людям, оказавшимся в силу тех или иных причин без крыши над головой. Телефон организации 8-919-930-40-80 работает круглосуточно.