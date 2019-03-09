Электросети Тюменского района становятся надежнее

11:47 09 марта 2019
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pixabay.com

В Тюменском районе реализуется инвестиционная программа по бесперебойному снабжению электроэнергией жителей, в рамках которой в этом году планируется построить подстанцию "Молодежную" для электроснабжения растущих  жилых поселков Московского и Переваловского муниципальных образований.

Как рассказали в пресс-службе главы района, также пройдет реконструкция питающих воздушных линий, замена деревянных опор на железобетонные в Перевалово, Решетниково, Щербаке, Каменке и других населенных пунктах.  Энергетики заменят морально устаревшее оборудование на распределительных пунктах в Чикчинском  муниципальном образовании, обеспечат электроснабжение земельных участков,  выделенных для многодетных семей в с. Гусево, д. Плеханова и Падерина, п. Московском.

В прошлом году на реализацию программы было направлено 700 миллионов рублей. Реконструированы подстанции "Червишево" и "Борки", кабельные и воздушные линии электропередач, установлены сотни контроллеров и  десятки средств сбора и передачи данных. 

Работы энергетики ведут круглый год, чем вызывают немало нареканий местных жителей. Однако без отключения электроэнергии обойтись невозможно. Специалисты предприятия действуют согласно графику и заранее оповещают жителей о днях и часах отключения.

Теги: Тюменский район , электросети
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