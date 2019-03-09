На фестивале в Ялуторовске испекут уникальный пряничный блин

Гастрономический фестиваль "Битва блинопеков", который пройдет в Ялуторовске 10 марта, удивит гостей уникальным пряничным блином. Приготовит необычное угощение шеф-повар из Москвы, вице-президент ассоциации "Вкус мира Рус" Давид Хачатрян, пишет "Тюменская линия".

Напомним, что фестиваль "Битва блинопеков" впервые пройдет в рамках регионального праздника "Сибирская масленица" и будет приурочен к 360-летию Ялуторовска.

В состязании на выпечку качественного, ароматного, приготовленного по своему уникальному рецепту трехметрового блина на двух сковородах примут участие пять команд.

"К нам поступили заявки от пяти команд - это уже традиционная "Теща" - команда, которая из года в год выпекает блин, - поделилась Анастасия Петелина. - Впервые к нам из Москвы приедет Давид Хачатрян, который с поварами Ялуторовска приготовит пряничный блин, рецептуру которого он разработал специально к нашему фестиваль. В команду Ассоциации гостеприимства Тюменской области вошли восемь лучших шеф-поваров ресторанов Тюмени. Также в битве будут участвовать еще две ялуторовские команды - ресторанно-гостиничного комплекса Арагац plaza и кафе "Кураж", которое известно своим гигантским салатом "Сельдь под шубой".

Для участников гастрономического состязания подготовлены две сковороды. Одна - проверенная годами - вторую изготовили на ялуторовском механическом заводе. Она уже прошла тест-драйв, отметили организаторы, и получила положительное заключение.

Продукты для кулинарного фестиваля предоставляют организаторы. Технологи подсчитали, что на изготовление одного трехметрового блина необходимо: 550 яиц, 26 литров молока, 50 кг муки, 2 кг сахара, 4 кг крахмала, подсолнечное масло – 4 литра и соль 1 кг. По словам устроителей фестиваля, это классический вариант, несомненно, каждая команда добавит в блинное тесто какой-то свой ингредиент. Блинопеки сойдутся в поединке на Сретенской площади 10 марта в 12 часов.