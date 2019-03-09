Тюменские косметологи представили страну на крупном конгрессе в Париже

Фото из личного архива Е.Гольцовой

Тюменский косметолог, международный тренер-эксперт, генеральный директор медицинской корпорации GG Елена Гольцова выступила в числе 750 спикеров конгресса IMCAS, который проходил в Париже и собрал профессионалов эстетической медицины со всего мира. Всего мероприятие посетили 10 тыс. человек.

Как отметила Елена Гольцова, IMCAS – один из крупнейших и самых значительных научных мероприятий в этой сфере, поэтому представлять Россию в числе других коллег на таком конгрессе – большая честь и, в том числе, признание заслуг.

"В своей работе мы следуем в русле последних тенденций в косметологии - это воссоздание красоты, сохранения естественности. При этом всё больше внимания уделяется максимальной безопасности пациента. Это находит отражение и в медицине, где набирает популярность понятие "AGELESS" – человек без возраста: когда смотришь на него и вовсе не понимаешь, сколько ему лет – 20, 30, 40 или 50", - поделилась тюменский косметолог.

Сегодня врачу-косметологу важно знать преимущества отдельных методик, аппаратов для создания правильных комбинаций и достижения эстетического эффекта. Необходимо и знание иностранных языков: так, учебные сессии конгресса проходили на английском, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.