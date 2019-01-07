Дед Мороз из Великого Устюга получил более 800 писем от тюменцев

Фото с сайта "Почта Деда Мороза" pochta-dm.ru/

Более 800 писем отправили тюменцы Деду Морозу в Великий Устюг в рамках ежегодной акции "Пиьсма Деду Морозу". Конверты с заветными желаниями опускали в специальный новогодний почтовый ящик в центральном отделении почтовой связи города Тюмени (ул. Республики, 56).

Письма принимались до 23 декабря. Но, как показывает практика, письма Деду Морозу продолжают приходить в почтовые отделения до конца года. Новогодние послания из Тюмени в Великий Устюг доставляются поездом через Москву в течение десяти дней. Отправка корреспонденции осуществляется заранее для того, чтобы письма поступили вовремя.

Одними из первых в акции приняли участие учащиеся 5 класса Тюменской православной гимназии. Письма пятиклассники написали заранее. С классным наставником на почту пришли самые активные для того, чтобы помочь приклеить марки и подписать конверты. Ребята узнали, почему авторское письмо необходимо взвешивать, и как с помощью сайта Почты России узнать почтовый индекс.

Тюменские сотрудники Почты России отмечают, что в минувшем году в Великий Устюг тюменцы отправляли не только классические конверты, но и специальные, отпечатанные типографским способом, а также авторские, сделанные собственноручно, пишет "Вслух.ру".