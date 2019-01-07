В Тобольске организуют новое молодежное сообщество

Идея создать в Тобольске новое молодежное сообщество "Городской старостат" родилась у участников проекта "Лига старост", где 58 тоболяков из ссузов и вузов соревновались за звание лучшего и проявляли свои лидерские и коммуникативные качества в различных заданиях.

Каждый участник должен был подготовить и провести мероприятие для своей учебной группы. А кураторы оценивали работу ребят по критериям: вовлеченность, инициативность, коммуникативность, массовость, медийность и оригинальность. Также участники посещали мастер-классы от экспертов: учились продвигать личный бренд в социальных сетях, избавлялись от страха публичных выступлений, придумывали нестандартные форматы взаимодействия с группой и учились реализовывать свои идеи, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Напомним, "Лига старост" проводится в Тюмени с 2008 года. Идею проекта поддержал мультицентр "Моя территория" в Тобольске и в ноябре 2018 года впервые открыл двери для старост академических групп.