Ишимцы создадут раскраску на льду

Самую большую в Тюменской области ледяную картину собираются нарисовать ишимцы, приняв участие в ледовой раскраске "Сказка на льду". Флешмоб состоится 14 января в 11 часов на центральном стадионе Ишима.

Как уточняет ИА "Тюменская линия", мероприятие посвятят 185-летию сказки автора-земляка Петра Ершова "Конек-Горбунок".

Создавать картину на ледовом покрытии катка будут профессиональные художники и дети художественных студий. Остальным любителям рисования предлагают раскрасить горки. Предполагается, что в акции примут участие более 100 человек.

Для всех желающих будет организован горячий чай. В финале готовую картину снимут с квадрокоптера, чтобы показать ее целиком.