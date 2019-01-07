Новый web-проект научит тюменцев справляться с опасными ситуациями

Web-проект, направленный на формирование опыта социально безопасного поведения школьников через вирутальное пространство, стартует в Тюменской области.

Как пишет "Комсомольская правда – Тюмень", "Школа социальной безопасности" поможет получить навыки продуктивного социального взаимодействия, опыт реагирования на социально опасные ситуации, знания о том, как обезопасить себя в сети и не попасть в "виртуальную ловушку". Принять участие может ученик любой школы от 8 лет и старше. Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.

Проект состоит из трех направлений: "Киноклуб", "Блог", "Веб-квест". В "Киноклубе" есть возможность посмотреть фильм, связанный с социальной безопасностью в обществе, и обсудить его, выразить свою точку зрения, предложить свой любимы фильм к просмотру.

"Блог" представляет собой страницу с социальными сервисами в работе с младшими школьниками, где каждый сможет найти подходящий материал для себя.

"Веб-квест" расскажет о социальной безопасности в сети и даст целостное представление о ней. В квесте включены жизненные ситуации в тестовой форме для учащихся 1-4, 5-8, 9-11 классов, после выполнения которых можно проверить правильность своих ответов.