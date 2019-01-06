Тюменцы посещают Школы здоровья по сахарному диабету

Более 200 человек посетили лекции по профилактике сахарного диабета, которые проходили в рамках Школ здоровья на базе Консультативно-диагностического центра "Эндос". Всего на базе филиала клиники в 2018 году провели около 40 таких школ.

Школы здоровья востребованы не только среди "новичков", но среди пациентов с солидным стажем заболевания. На лекциях можно получить необходимые знания, навыки, а также добрые слова поддержки. Для понимания темы участникам представляют информационно-просветительские материалы по лечению болезни. В разговоре с пациентами упор делают на профилактике заболевания. Специалисты также отвечают на бесчисленные вопросы по правильному питанию, правильному измерению уровня сахара в крови, пишет "Мегатюмень".

По словам экспертов, уровень информированности пациентов о заболевании и его факторах риска растет, вместе с этим повышается и ответственность за сохранение своего здоровья. Пациенты рационально подходят к решению вопросов своего здоровья, стремятся к лечению и соблюдению рекомендаций врача.