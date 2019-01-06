Врачи Тюмени приходят на помощь пациентам из отдаленных районов благодаря телемедицине

Возможности телемедицины активно используют в Тюменской области. Благодаря технологиям врачи областной столицы могут прийти на помощь жителям в самых отдаленных районах региона.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, развивается комплексный дистанционный мониторинг артериального давления. В 2018 году взято под наблюдение 480 человек.

Телемедицинские консультации проводятся в формате "врач-врач-пациент". Жители отдаленных территорий, не выезжая в областную клинику, могут получить консультацию высококлассного специалиста в медицинской организации по месту жительства. В 2018 году провели 168 консультаций по 11 профилям медицинской помощи, что существенно больше прошлогоднего показателя.

Осуществлялся также дистанционный контроль за оказанием помощи пациентам с острым коронарным синдромом. Местных медиков консультировали сотрудники регионального консультативно-мониторингового центра при ОКБ № 1. Выполнено 1233 консультации в формате "врач-врач".

В ближайшем будущем планируется создать единую информационную систему здравоохранения Тюменской области, внедрить удобные сервисы и телемедицинские услуги для пациентов, а также инструменты принятия решения для врачей.