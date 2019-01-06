Александр Моор отмечает 45-летие

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечает 6 января 45-летие. Он родился в 1974 году в п. Березняки Тюменского района, сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Моор окончил ТюмГУ, начал трудовую деятельность, будучи студентом в банковской системе, с 2001 по 2003 год работал в должности заместителя департамента экономики администрации Тюменской области, затем руководил акционерным обществом. В 2005-ом возглавил департамент имущественных отношений администрации города Тюмени, а уже в конце года стал заместителем губернатора Тюменской области.

25 февраля 2011 года был единогласно избран на должность главы администрации города Тюмени, после повторного избрания работал в этой должности до мая 2018 года. 29 мая 2018 года Указом Президента России Владимира Путина назначен врио губернатора Тюменской области. 9 сентября избран на выборах Губернатором Тюменской области сроком на пять лет.

Александр Викторович женат, воспитывает четырех детей. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.