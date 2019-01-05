Специалисты центра "Эндос" проводят выездные консультации по сахарному диабету

Более 650 жителей Тюменской области, страдающих сахарным диабетом, получили советы специалистов в рамках выездных консультаций в 2018 году.

Из принятых пациентов 11 страдают диабетом первого типа, 641 – второго. Впервые сахарный диабет был выявлен у 69 человек.

В состав бригад входят эндокринологи, врачи "кабинета диабетической стопы", медицинские сестры. Еженедельно специалисты выезжают в сельские поселения области. Выездная форма работы Центра призвана сделать доступной медицинскую помощь узких специалистов.

В этом году консультации эндокринологов получили жители Викулово, Винзили, Омутинского, Упорово, Заводоуковска, Ялуторовска, Нижняя Тавда и других сельских территорий области.