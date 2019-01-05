Специалисты центра "Эндос" проводят выездные консультации по сахарному диабету

Более 650 жителей Тюменской области, страдающих сахарным диабетом, получили советы специалистов в рамках выездных консультаций в 2018 году.
Из принятых пациентов 11 страдают диабетом первого типа, 641 – второго. Впервые сахарный диабет был выявлен у 69 человек.
В состав бригад входят эндокринологи, врачи "кабинета диабетической стопы", медицинские сестры. Еженедельно специалисты выезжают в сельские поселения области. Выездная форма работы Центра призвана сделать доступной медицинскую помощь узких специалистов.
В этом году консультации эндокринологов получили жители Викулово, Винзили, Омутинского, Упорово, Заводоуковска, Ялуторовска, Нижняя Тавда и других сельских территорий области.
"Данный вид специализированной медицинской помощи сегодня по-прежнему актуален. Конечно, на базе территориальных учреждений есть возможность проводить различные обследования, но пациенты сельских районов области по-прежнему нуждаются в консультациях наших специалистов. Мы открыты для дальнейшего сотрудничества и готовы дальше с коллегами и пациентами знаниями по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний", - говорит куратор выездной работы КДЦ "Эндос", врач эндокринолог Наталья Михайловна Таскаева.
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