Тюменские нейрохирурги оперируют ультразвуковым скальпелем

Методику применения ультразвукового скальпеля при гидроцефалии, который позволяет сократить потерю крови до минимума, освоили нейрохирурги ОКБ №2 Илья и Екатерина Захарчуки.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, в конце прошлого года тюменские врачи побывали на VIII Международной школе по детской нейрохирургии, занятия которой были посвящены диагностике и лечению водянки головного мозга у детей, в том числе новорожденных. Преподавателями стали ведущие российские нейрохирурги, а также специалисты из Франции, Италии, Бразилии, Греции и Ирана.

Отработка практических навыков проводилась на специальных муляжах в НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко - крупнейшей в мире клиники, оказывающей помощь пациентам с заболеваниями центральной и периферической нервной системы. Во время занятий Захарчуки познакомились с новейшей системой навигации реального времени, которая обеспечивает точность и безопасность хирургического воздействия.

"Ежегодно в нашей больнице хирургическое лечение гидроцефалии переносят 50 пациентов. Большинство из них – новорождённые дети, часто недоношенные и с экстремально низкой массой тела. Бережные технологии при выхаживании таких малышей имеют особое значение", - говорит Екатерина Захарчук.

Гидроцефалия возникает за счет чрезмерного скопления цереброспинальной жидкости в головном мозге, из-за чего повышается внутричерепное давление. Вначале это вызывает постоянные головные боли, тошноту, судороги. Затем может привести либо к смерти, либо к глубокой инвалидизации.

Хирургическое вмешательство – единственный эффективный метод лечения. Высокотехнологичные вмешательства дают детям возможность жить полноценно и нормально развиваться.