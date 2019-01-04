Тюменка поделилась своим опытом наставничества в проекте "Шанс"

Тюменская участница социального проекта "Шанс" Наталья Евстюхина рассказала о своем опыте наставничества. Она записала на видео и выложила в сеть историю своего знакомства с подростком Сашей и том пути, которым им удалось пройти вместе за несколько месяцев.

Наталья Евстюхина поделилась, что пришла в "Шанс", чтобы лучше понимать чувства и мысли подростков. Она сталкивалась с трудностями в подростковом возрасте, но благодаря поддержке смогла их преодолеть. По ее мнению, не нужно давать оценки поступкам подростков и осуждать действия — важно принимать такими, какие они есть, пишет "АиФ в западной Сибири".

Усилия наставника оценил и сам 12-летний Александр. День знакомства с ней запомнился ему больше всего на проекте. "Наташа добрая, веселая и много улыбается. Мы посетили больше 50 мероприятий: побывали на телевидении, в филармонии и аэропорту, катались на лошадях, пекли вафли и занимались скалолазанием. Я хочу и дальше осваивать скалолазание и заниматься рисованием. Мы продолжаем общаться", - рассказал он.