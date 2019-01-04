В тюменской КРиММ создает новые рабочие места

На новом заводе тюменской агрофирмы КРиММ, после запуска всех производственных линий, намерены создать более 30 новых рабочих мест. Сейчас в агрофирме работает 600 человек, пять лет назад было 500, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Помимо работы на новом производстве, в зимний период особое внимание уделяем мерам по сохранности продукции. Она, конечно, расходится, каждый день идет отгрузка, но важно часть овощей сохранить до конца зимы, начала весны. В этом деле тоже есть прогресс", - отметил генеральный директор Геннадий Рязанов.

Рост производства – главное достижение 2018-го года всего коллектива ведущей тюменской агрофирмы КРиММ, считает ее Геннадий Рязанов.

"Мы сохранили динамику и считаем, что 2019-й будет ключевым для развития предприятия. Новый завод по переработке картофеля даст нам возможность

существенно разнообразить ассортимент, - отметил руководитель. - На предприятии планируем выпускать три вида продукции – это пастеризованный картофель в вакуумной упаковке, охлажденный картофель и бланшированный, то есть обработанный кипятком или паром. Вся современная производственная линия голландского производства уже завезена и в январе начнется ее сборка".