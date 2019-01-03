Тюменский центр "Эндос" помогает многим пациентам всего за сутки

Более 3 тысяч пациентов прошли оперативное лечение под местной анестезией в тюменском консультативно-диагностическом центре "Эндос" в 2018 году и всего в течение суток после операции отправились домой.

"В центре "Амбулаторной хирургии" проводят такие операции, которые не требуют многодневного пребывания в стационаре, - рассказывает заведующий отделением, врач-хирург Алексей Преферансов. - Пациенты поступают к нам с доброкачественными образованиями кожи и подкожно-жировой клетчатки: липомы, атеромы, папилломы, невусы и т.д. Оперативное вмешательство проходит под местной анестезией".

Тюменцев направляют в "Эндос" врачи первичного звена (участковые терапевты поликлиник), и операции проводятся как по полису ОМС, так и платно. Всего в 2018 году пациентами хирургического отделения центра стали более 22 тысяч жителей города и области.