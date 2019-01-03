В Викулово пройдет мастер-класс по изготовлению валенка для детей и взрослых

Фото: Викуловский районный дом культуры

В Викуловском доме культуры 4 января впервые пройдет мастер-класс "Валенки на завалинке", на котором расскажут историю этой старорусской обуви и научат изготавливать ее своими руками. Начало мероприятия – в 14:00, пишет "Тюменская линия".

Известно, что на территорию Руси валенки попали в период Золотой Орды, то есть более 1,5 тыс. лет назад.

"Для всех участников мастер-класса мы раздадим специально подготовленные мешочки, в которых будет материал для создания своего валенка, - рассказала Анастасия Шипачева. - Для изготовления будем использовать фетр, бусинки, разные аксессуары, ленты. Участники мастер-класса на листочке напишут желание и поместят его в валенок, а затем на елку в качестве украшения".

По словам организаторов мастер-класса "Валенки на завалинке", его участники смогут узнать о старинных традициях и обычаях, а время, проведенное на празднике, даст заряд положительных эмоций и оставит приятные впечатления от новогодних каникул.