Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших при обрушении дома в Магнитогорске

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил глубокие соболезнования семьям погибших при обрушении дома в Магнитогорске, а также всем жителям города.

В телеграмме губернатору Челябинской области Борису Дубровскому глава тюменского региона отметил, что тюменцы сопереживают и сочувствуют всем, кто потерял родных и близких в этой трагедии. А также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Александр Моор выразил готовность оказать Челябинской области необходимую помощь.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в подъезде жилого дома произошел взрыв газа. В результате обрушилась секция (с 1 по 10 этаж) многоквартирного дома. По информации ГУ МЧС РФ по Челябинской области, по состоянию на 12.00 часов 1 января из-под завалов извлечены тела 8 погибших. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.

Распоряжением губернатора Челябинской области Бориса Дубровского 2 января 2019 года в регионе объявлен днем траура.