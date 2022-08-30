Главный редактор Ишим-ТВ погибла в результате автомобильной аварии

Фото с личной страницы Е. Бочкаревой в соцсети.

Президиум политического совета Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Бочкаревой в связи с ее безвременной кончиной. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах людей, которые ее знали и работали с ней рядом.

В пресс-службе ЕР напомнили, что Елена Бочкарева была главным редактором телерадиокомпании "Ишим ТВ", депутатом Ишимской городской думы по избирательному округу №14. "Много лет она посвятила себя развитию социальной политики, была автором многочисленных телевизионных проектов. Ее высокий профессионализм и преданность делу вызывали неизменное искреннее уважение", - сообщили в пресс-службе партии.

Как сообщили изданию, Лена погибла в результате ДТП в воскресенье, 28 августа, в Пермском крае. СМИ сообщают, что ее муж, который находился за рулем BMW, умер в больнице, сын находится в реанимации.