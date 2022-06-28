Моор: Имя Сергея Корепанова навсегда останется в истории большой Тюменской земли

Губернатор Тюменской области Александр Моор от всех жителей региона выразил соболезнования родным, близким и коллегам председателя облдумы Сергея Корепанова. "Это невосполнимая утрата. Его имя навсегда останется в истории большой Тюменской земли и в наших сердцах", - подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Моор отметил, что Сергей Евгеньевич Корепанов до последнего дня оставался в эпицентре событий, происходящих в Тюменской области, Югре и на Ямале, всю энергию, силы и знания отдавал поступательному развитию нашего большого сибирского края. "Трудолюбие, организаторский талант, умение слушать и слышать людей, желание как можно больше пользы принести родной стране и ее жителям снискали ему авторитет коллег и уважение всех, кто его знал", - отметил губернатор.

Пост председателя Тюменской облдумы Корепанов занимал с 1998 года, благодаря ему сотрудничество парламента с правительством области, региональными отделениями политических партий и всеми институтами гражданского общества основывалось на принципах взаимоуважения и укрепления отношений органов государственной власти Тюменской области, Югры и Ямала.