Моор выразил соболезнование семье участника Великой Отечественной войны

В Тюмени скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Андреевич Никишин, сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.
Моор отметил, что Никишин командовал танковым взводом, участвовал в сражениях за Кавказ, освобождал Украину, громил Квантунскую армию. Михаил Андреевич был участником исторического Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. После Великой Отечественной преподавал в военных учебных заведениях. Несколько раз полковник в отставке Михаил Никишин был знаменосцем на парадах 9 Мая в Тюмени.
"Михаил Андреевич прожил долгую и насыщенную жизнь. Много сделал, чтобы передать подрастающим поколениям историческую правду о далеких уже событиях. Горжусь, что был знаком с ним лично. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Андреевича", - написал в посте губернатор.
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