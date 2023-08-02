Моор выразил соболезнование семье участника Великой Отечественной войны

10:40 02 августа 2023
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В Тюмени скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Андреевич Никишин, сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

Моор отметил, что Никишин командовал танковым взводом, участвовал в сражениях за Кавказ, освобождал Украину, громил Квантунскую армию. Михаил Андреевич был участником исторического Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. После Великой Отечественной преподавал в военных учебных заведениях. Несколько раз полковник в отставке Михаил Никишин был знаменосцем на парадах 9 Мая в Тюмени.

"Михаил Андреевич прожил долгую и насыщенную жизнь. Много сделал, чтобы передать подрастающим поколениям историческую правду о далеких уже событиях. Горжусь, что был знаком с ним лично. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Андреевича", - написал в посте губернатор. 

Теги: Александр Моор , Великая Отечественная война , ветераны , соболезнование
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