Второй фестиваль Comic Arts Tyumen пройдет в марте

Фото группы Comic Arts Tyumen

Фестиваль авторских комиксов Comic Arts Tyumen вновь планируется провести в Тюмени в конце марта 2019 года. Как сообщают организаторы, в этот раз тюменцы смогут услышать лекции и посетить мастер-классы комиксистов из США, Великобритании и Латвии.

"Мы рассматриваем несколько потенциальных площадок для проведения фестиваля. Если у вас есть интересная идея, где мог бы пройти крупнейший в регионе комикс-фестиваль — пишите нам!", - прокомментировал "Вслух.ру" художник и организатор фестиваля Виталий Лазаренко.

Напомним, первый фестиваль Comic Arts Tyumen прошел в Тюмени в 2018 году. Он собрал комиксистов не только из Тюменской области, но и со всей России. На реализацию проекта был получен грант "Моя идея". В этом году организаторы также ищут спонсоров для проведения фестиваля.

Подробнее о мероприятии можно узнать в группе фестиваля "ВКонтакте" - https://vk.com/comicartstmn.