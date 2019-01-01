Второй фестиваль Comic Arts Tyumen пройдет в марте

15:47 01 января 2019
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Фото группы Comic Arts Tyumen

Фестиваль авторских комиксов Comic Arts Tyumen вновь планируется провести в Тюмени в конце марта 2019 года. Как сообщают организаторы, в этот раз тюменцы смогут услышать лекции и посетить мастер-классы комиксистов из США, Великобритании и Латвии.

"Мы рассматриваем несколько потенциальных площадок для проведения фестиваля. Если у вас есть интересная идея, где мог бы пройти крупнейший в регионе комикс-фестиваль — пишите нам!", - прокомментировал "Вслух.ру" художник и организатор фестиваля Виталий Лазаренко.

Напомним, первый фестиваль Comic Arts Tyumen прошел в Тюмени в 2018 году. Он собрал комиксистов не только из Тюменской области, но и со всей России. На реализацию проекта был получен грант "Моя идея". В этом году организаторы также ищут спонсоров для проведения фестиваля.

Подробнее о мероприятии можно узнать в группе фестиваля "ВКонтакте" - https://vk.com/comicartstmn.

Теги: творчество , фестиваль
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