В Тюменской области реализуют программы для молодых пенсионеров

Технологии "социального туризма" значительно расширили возможности самообразования и интересного досуга для пенсионеров и маломобильных групп населения Тюменской области в 2018 году, сообщили в пресс-службе губернатора.

Наибольшую популярность получило направление "виртуального туризма". Пожилые люди "путешествуют" по историческим, географическим достопримечательностям России и других стран, просматривая документальные фильмы, телепередачи вместе со своими сверстниками и друзьями. В 2018 году к "социальному туризму" активисты привлекли уже 65 тысяч пожилых людей.

Одним из интересных занятий для старшего поколения тюменцев стало дистанционное обучение. В апреле 2018 года запущен "Областной on-line факультет Университета третьего возраста", работа которого организована в формате видеосвязи, что позволяет участвовать в нем пожилым людям, живущим в селах.

В последние годы активно развивается среди старшего поколения волонтерское движение. Сегодня в регионе уже шесть тысяч "серебряных" добровольцев.

В 2018 году в Тюменской области появился ресурсный центр "Штаб-квартира" "серебряных" добровольцев" - проект стал победителем федерального конкурса по поддержке центров добровольцев старшего возраста. Штаб-квартира объединит усилия активистов старшего поколения региона и поможет направить их на достижение важных для общества и самих пожилых людей целей - повышение потенциала личности, социальной адаптации, поддержание и сохранение здоровья, развитие активного долголетия, оказание помощи маломобильным сверстникам и так далее.