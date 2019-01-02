В Тюмени запустят проект по технологии двойного наставничества

В 2019 году в Тюмени стартует социальный проект "Шанс", в нем будут использованы технологии двойного наставничества.

Суть проекта в том, чтобы помочь подросткам найти наставников, которые помогут самореализоваться. Участники познакомятся с профессиями, в проект будут вовлечены школьники, студенты-выпускники и специалисты из организаций.

Подростки поделятся на группы, каждую из которых будет курировать выпускник тюменского университета, вместе они посетят серию мастер-классов, где научатся писать сценарии, работать с камерой, выразительно говорить, монтировать видео и распространять контент в сети. Итогом их деятельности станет фильм о выбранной профессии, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Кроме того, за каждой группой будет закреплен наставник — сотрудник из организации. Для участников проекта он проведет экскурсию по компании города, где каждый сможет попробовать себя в роли работника. Также он расскажет об особенностях профессии и о качествах, которыми должен обладать специалист той или иной области.