В Тюмени запустят проект по технологии двойного наставничества

13:36 02 января 2019
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pixabay.com

В 2019 году в Тюмени стартует социальный проект "Шанс", в нем будут использованы технологии двойного наставничества.

Суть проекта в том, чтобы помочь подросткам найти наставников, которые помогут самореализоваться. Участники познакомятся с профессиями, в проект будут вовлечены школьники, студенты-выпускники и специалисты из организаций.

Подростки поделятся на группы, каждую из которых будет курировать выпускник тюменского университета, вместе они посетят серию мастер-классов, где научатся писать сценарии, работать с камерой, выразительно говорить, монтировать видео и распространять контент в сети. Итогом их деятельности станет фильм о выбранной профессии, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Кроме того, за каждой группой будет закреплен наставник — сотрудник из организации. Для участников проекта он проведет экскурсию по компании города, где каждый сможет попробовать себя в роли работника. Также он расскажет об особенностях профессии и о качествах, которыми должен обладать специалист той или иной области.

Теги: наставник , подростки , проект , соцподдержка
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