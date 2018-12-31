В тобольском "Городе мастеров" детей учат создавать необычные сувениры

12:24 31 декабря 2018
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pixabay.com

Творческая мастерская по изготовлению сувениров "Город мастеров" работает в Тобольске в рамках областной программы "Точка возврата", призванной помочь в социализации детям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Мастерскую организовали при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва). "Город мастеров" расположился в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Дети, которые проходят здесь реабилитацию, могут заниматься здесь, создавая из обычных вещей необычные сувениры. Все оборудование и расходные материалы им предоставляются.

Руководитель мастерской Вера Шевелева рассказала, что с помощью различных техник, старых и обычных предметов детей учат мастерить красивые вещи. Например, Эльвира  Махмутова обучает детей скрапбукингу - особому виду аппликации. Под ее руководством ребята  осваивают разнообразные варианты творчества,  делают красивые  открытки и  шоколадницы.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, главными  умельцами  "Города мастеров" стали активисты ветеранских общественных организаций. Участницы областного  проекта "Диалог поколений" Любовь  Шкилева и  Нина  Шорохова проводят творческие мастер-классы и вовлекают подростков в полезные и творческие занятия.   

Теги: дети , реабилитация , творчество , Тобольск
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