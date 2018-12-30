Тюменский район преобразился в год своего 95-летия

Тюменский район отметил свой 95-летний юбилей не только праздниками, но и полезными акциями, а также преображение улиц муниципальных образований, пишут "Аргументы и Факты - Западная Сибирь".

Так, активисты провели районную экологическую акцию "Посади свое дерево", в рамках которой благоустроили территории учреждений, улиц и дворов. В акции участвовали более 1700 человек, они посадили около тысячи деревьев почти на десяти гектарах.

В юбилейный год в "Столичном" имена выдающихся земляков присвоили улицам сел и деревень. Появились улицы Прокопия Подаруева в селе Перевалово, Георгия Мерабишвили в деревне Падерина и Григория Ковальчука в поселке Винзили. Двум улицам – в Винзилях и Успенке – даны названия 95-летия Тюменского района.

В течение 2018 года реализованы проекты по созданию зон отдыха "Уютный уголок", благоустроены въезды в села, портреты самых заслуженных и известных людей размещены в самых публичных местах разных населенных пунктов.

В целом, юбилейный 2018 год район завершает с хорошими показателями. Во многих отраслях экономики достигнута положительная динамика. Индекс промышленного производства 2018 года, по предварительной оценке, составит 100,6%. Объем отгруженной продукции, работ и услуг, выполненных силами организаций, превышает 17 млрд. руб. Определяющую роль в динамичном развитии экономики Тюменского района занимает отрасль "строительство"- за 9 месяцев 2018 года введено 193 тыс. кв.м. жилья. Подъем и положительная динамика наблюдаются и в агропромышленном

комплексе.